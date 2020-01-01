أحمد بكري يكشف موقفه من استمرار باتشيكو وتعاقدات الزمالك

رئيس الزمالك يتحدث عن موقفه من استمرار الجهاز الفني وفريق الكرة.

أكد المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت، على أن اللجنة لن تمس فريق الكرة بالقلعة البيضاء بشكل نهائي، حرصًا على استقراره خلال الفترة القادمة.

بكري قال خلال تصريحات لقناة "صدى البلد" الفضائية: "هدفنا هو إدارة نادي الزمالك على أفضل وجه، والاهتمام الأول والأخير سيكون بفريق كرة القدم، وإدارة منشآت النادي، والأمور الرياضية والمالية".

وتابع: "دورنا هو إصلاح ما أفسده الدهر، وإعادة نادي الزمالك على الساحة بشكل لائق ومحترم، وفريق الكرة بالزمالك خط أحمر، ولن نشتت الفريق وعلى جماهير الزمالك أن لا تقلق وأن تشعر بالطمأنينة، والزمالك لن يتأثر بأي شيء وسيسير إلى الأمام".

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وعن مصير الجهاز الفني وتعاقدات الزمالك، قال بكري: "الجهاز الفني سيستمر كما هو، ولن يتم تغيير أي شيء، كما أن التعاقدات الجديدة ستكون وفقًا لاحتياجات المدرب".

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رسميًا .. تعيين المستشار أحمد بكري رئيسًا للزمالك

واختتم أحمد بكري تصريحاته قائلًا: "وزير الرياضة تحدث معي وعرض علي المنصب، ووافقت على تلك المغامرة، لأن الزمالك به بعض الأعباء والأزمات، ويحتاج إلى مجهود جبار لتصحيح الأوضاع".

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أعلنت عن تعيين المستشار أحمد بكري لرئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك، بعد قرار وزارة الرياضة بإيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية.