أحمد الصائغ : سنُقدم كل ما لدينا من جُهد ومال من أجل الأهلي

عقب تزكيته كرئيسًا للأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد أحمد الصائغ الرئيس الجديد لأهلي جدة السعودي على بداية العمل بشكل سريع على جميع الملفات التي تخص النادي خلال الفترة المقبلة.

الصائغ قال في تصريحات صحفية لقناة "العربية" عقب تزكيته كرئيسًا للأهلي، أن ناديه يستعد لإعلان صفقاته الصيفية قريبًا.

الصائغ توج أمس الثلاثاء برئاسة النادي الأهلي لـ4 أعوام مقبلة، بالتزكية، خلفاً لعبدالله بترجي الرئيس السابق والمكلف من هيئة الرياضة، وذلك فور انتهاء الجمعية العمومية للنادي الغربي.

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رئيس الراقي أضاف : "سنقدم كل ما لدينا من جهد ومال، وسنعلن عن صفقاتنا قريباً بعد اعتماد المجلس من الهيئة العامة للرياضة".

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وأعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح الصائغ فترة رئاسية لمدة أربع أعوام وقائمته لمجلس الغدارة التي تضم كلاً من: عبدالصمد القرشي، ووائل الحلبي، وغسان نصيف، وياسر محروس، وعمار زهران، وأيمن مدني.