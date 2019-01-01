كأس العالم للسيدات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحمد الصائغ : الأهلي لن يتخلى عن أي لاعب في الصيف الحالي

آخر تحديث
التعليقات()
الصائغ رشح نفسه بشكل رسمي لرئاسة النادي الأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف أحمد الصائغ، المرشح الوحيد لرئاسة النادي الأهلي السعودي عن أول قرار له عقب اقترابه من رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

الصائغ رشح نفسه بشكل رسمي لرئاسة النادي الأهلي دون وجود أي منافس له مما يعني حصوله على المنصب بالتزكية.

الصائغ قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، أنه لن يتخلى عن أي نجم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصائغ الرئيس المرشح لرئاسة نادي أهلي جدة، أنه تقدم بملف ترشحه بدعم من الأمير منصور بن مشعل.

اختيارات المحررين

كما أكد على أن الحمل ثقيل، وطموح الجماهير عال، ولكنه لديه هدف، وهو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

رسائل وداع خاصة من جماهير النصر للشامخ سعود آل سويلم

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد أنهت فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية المحترفة، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، الموافق 9 يونيو 2019، لاختيار مجالس إدارات جديدة، وحتى 11 من نفس الشهر.

إغلاق