أُحد يضع مهاجمًا تونسيًا في حساباته بديلًا لمؤمن زكريا

مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي أُحد يبحث التعاقد في الوقت الحالي مع مهاجم بدلًا من المصري مؤمن زكريا المعار من الأهلي.

وكان أُحد قد أكد أمس على خضوع زكريا لفحوصات طبية لتحديد مصيره مع النادي في الفترة المقبلة من استكمال فترة الإعارة من عدمها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن مهاجم تونسي دخل حسابات نادي أحد للتعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل غلق باب القيد.

وأشارت التقارير أن ماهر حداد، مهاجم الصفاقسي والإفريقي التونسيين السابق، هو أول المرشحين للانضمام إلى أُحد في فترة الانتقالات الحالية.

واستفسر بعض مسئولي نادي أُحد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول قانونية فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا في الفترة المقبلة وعودته للأهلي.

إقرأ أيضًا - جوليانو: متحمس للمباريات الآسيوية مع النصر وفخور بالمستوى الذي أقدمه

ولم يشارك زكريا في أي مباراة حتى الآن مع أحد بسبب عدم جاهزيته البدنية وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية لتحديد مصيره خلال الأيام المقبلة.