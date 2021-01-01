أحداث ساخنة داخل الأهلي .. اليوسف يطعن والنفيعي يرد عليه

أجواء ساخنة قبل إجراء انتخابات النادي الأهلي

بدأت الأحداث الساخنة داخل النادي الأهلي، مع اقتراب إجراء الانتخابات داخل النادي، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد، خلفًا لعبد الإله مؤمنة، الذي استقال من منصبه مؤخرًا.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القائمة الأولية للمرشحين، حيث ضمت قائمتي زياد اليوسف، وماجد النفيعي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن زياد اليوسف قام بتقديم طعن ضد منافسه على منصب رئاسة النادي الأهلي ماجد النفيعي، تضمن عدم أهلية ترشحه وتضارب المصالح.

ويرى اليوسف أن هناك قضايا ومطالبات مالية وعقود سارية بين الأهلي والشركة السياحية التي يرتبط بها النفيعي، والرئيس التنفيذي للشركة، وهو الأمر الذي يراه يعد إضرارًا بمصالح النادي أو المساهمين بالشركة.

ومن جانبه، أكد الإعلامي أحمد الداموك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنه تواصل مع مصادر مقربة من النفيعي، للرد على هذا الطعن.

وأكدت المصادر على أنه لا يوجد أي نية من جانب الأستاذ ماجد النفيعي، للطعن في ملف منافسه زياد اليوسف، لأنه يرى أن المنافسة شريفة والهدف منها خدمة ومصلحة كيان النادي الأهلي.

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المصادر قالت للإعلامي الداموك: "أيًا من المرشحين سيحظى بشرف كرسي الرئاسة، يجب علينا دعمه والوقوف بجانبه بعد توليه المسؤولية بشكل رسمي".

ومن المقرر أن تقام الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي الأهلي، في ظل الأزمات التي يعاني منها.