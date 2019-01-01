أجيري يُصر على ضم "السعيد".. ويرفض توصيات هاني رمزي

منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر ونيجيريا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رفض المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، توصيات هاني رمزي المدرب المساعد.

ويستعد المنتخب المصري لمعسكر مارس المقبل، لمواجهة النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، ومواجهة نيجيريا الودية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، مصمم على ضم عبدالله السعيد لقائمة الفراعنة لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

وأشارت التقارير أن قرار أجيري جاء بعد تألق عبدالله السعيد، مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق قادمًا من أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفض أجيري ضم كلًا من حسام حسن مهاجم سموحة وأحمد علي لاعب المقاولون العرب لتدعيم صفوف المنتخب في مباراتي النيجر ونيجيريا.

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ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام على أرضه ووسط جماهيره في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو.

لا .. ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004

يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨



بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019