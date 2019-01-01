أجيري: مباراة تنزانيا كانت متكافئة واستفدنا بشكل كبير

المدير الفني للفراعنة راض عن المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام تنزانيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أن مباراة الفراعنة التحضيرية لكأس الأمم الأفريقية، أمام تنزانيا كانت متكافئة.

وحقق منتخب مصر فوزاً بهدف دون رد على حساب تنزانيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، في استعداد المنتخبين لكأس الأمم.

وقال أجيري في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد قدمنا مباراة جيدة، لقد كانت مباراة متكافئة إلى حد كبير حاولنا الوصول إلى مرمى تنزانيا عن طريق الكرات العرضية، كنا نرغب في زيادة الغلة التهديفية ولكني راض عن أداء الفريق".

وتابع: "استفدنا بشكل كبير من المباراة، وقمنا بتجربة أكثر من لاعب، لقد قدم الجميع كرة قدم اتسمت بالسرعة".

ما رأيك في أداء المنتخب المصري أمام تنزانيا؟✍️

نقاط إيجابية:

نقاط سلبية: — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "منتخب تنزانيا جيد ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين أتمنى لهم ولمدربهم التوفيق".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، يفتتح مبارياته في كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 21 يونيو أمام زيمبابوي علي استاد القاهرة.