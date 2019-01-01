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الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو يكرر إنجاز هنري في الدوري الإنجليزي

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Getty Images
تعرف على رقم قياسي لأجويرو بعد التسجيل في بيرنلي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عادل سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، إنجاز تييري هنري، هداف أرسنال التاريخي، بعد تسجيله في مرمى بيرنلي.

مانشستر سيتي افتتح التسجيل ضد بيرنلي بهدف من توقيع أجويرو في الدقيقة 63.

وأصبح الأرجنتيني أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في 5 مواسم متتالية في البريميرليج بعد هنري في الفترة من 2001-2002 حتى 2005-2006.

ويعد هداف مانشستر سيتي التاريخي ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في البريميرليج.

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وينافس الكون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، لاعبا ليفربول، على جائزة الهداف في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يحتاج إلى الفوز لتصدر الدوري الإنجليزي قبل جولتين فقط من النهاية.

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