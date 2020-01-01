أجويرو يفقد الأمل في المشاركة مع مانشستر سيتي هذا الموسم

الإصابة أنهت موسم سيرخيو أجويرو مع مانشستر سيتي وقت منافسة الفريق على دوري أبطال أوروبا

أعلن سيرخيو أجويرو لأصدقائه ودوائره القريبة أن موسمه مع مانشستر سيتي انتهى على الأرجح، ولن يكون بمقدوره المشاركة مع الفريق في المزيد من المباريات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أولمبيك ليون مساء السبت المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الذي توجهت فيه بعثة مانشستر سيتي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة حيث ستقام منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة الأوروبية الأغلى، لم يسافر معهم أجويرو.

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وظل أجويرو في برشلونة يكمل برنامجه العلاجي، وسط صعوبة مشاركته في الأدوار القادمة للبطولة في حالة تأهل وصيف البريميرليج وتجاوزه لأولمبيك ليون.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية فإن أجويرو قد تحدث لأصدقائه حول استحالة مشاركته مع مانشستر سيتي في المزيد من المباريات هذا الموسم.

وبذلك ينتهي موسم النجم الأرجنتيني في الوقت الذي يتألق فيه بديله الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس ويحتاج إلى المزيد من الفرص.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد تجاوز ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب عليه ذهابًا وإيابًا بهدفين مقابل هدف واحد.