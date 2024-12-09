فضله على صلاح ورودري.. أجويرو ينصف فينيسيوس بعد خسارة الكرة الذهبية

فينيسيوس الأفضل بالنسبة لأجويرو..

يرى سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، وبرشلونة السابق، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، متفوقًا على عدد من الأسماء اللامعة.

وكان فينيسيوس، قد احتل المركز الثاني في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والذي فاز به الإسباني، رودري، بالرغم من اعتقاد البعض بأن البرازيلي، هو من سيحصل على اللقب.

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه أجويرو، وهو في أحد المتاجر الرياضية، ويسأله أحد الأشخاص عن اختياراته لأفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

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واختار النجم الأرجنتيني، السابق فينيسيوس جونيور، كأفضل لاعب متفوقًا على محمد صلاح، نجم ليفربول، رودري، وهالاند ثنائي مانشستر سيتي، وخوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، وكيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، مرشح بقوة للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يتنافس مع عدد من الأسماء على رأسهم ليونيل ميسي، وبيلينجهام ورودري وغيرهم من النجوم.