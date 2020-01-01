أجويرو: نخشى عودة الدوري الإنجليزي

لدينا أسر ونخاف أن نخسرهم..

أكد سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، أن أغلب لاعبي كرة القدم لديهم مخاوف من استئناف النشاط مرة أخرى في ظل ما يعيشه العالم من وباء فيروس كورونا، معتبرًا أن الأجواء لا تزال غير آمنة لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدرس الاتحاد الإنجليزي مع رابطة البريميرليج والحكومة البريطانية إمكانية عودة الأندية للتدريبات في شهر مايو ومن ثم عودة الدوري في 8 يونيو المقبل، لكن هذا لا يُعجِب أجويرو كثيرًا.

الكثير من الرياضيين في إنجلترا انتقدوا عودة كرة القدم بسبب فقر السلامة للاعبين والمدربين، بينما تحاول السلطات تفادي الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة حال إلغاء المسابقات والتي ستزيد عن 700 مليون يورو.

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أجويرو بدوره تحدث عن أمر عودة كرة القدم بقوله "غالبية اللاعبين خائفون لأن لديهم عائلة وأطفال ووالدين، عندما نعود، أتصور أننا سنكون في غاية التوتر، سنكون حذرين للغاية، وفي اللحظة التي سيشعر أحد فيها بالمرض، ستفكر ما الذي يحدث حقًا؟.".

كما أضاف "آمل أن يتواجد لقاح يُنهي هذا الأمر، أنا حقًا خائف، لم يكن لديّ أي اتصالات مع الآخرين، أجلس فقط مع صديقتي هنا، فهم يقولون أنك قد تصاب ولا يكون لديك أعراض، لذلك آثرت البقاء في المنزل.".

وأتم "قبل 15 يومًا قيل لنا أن 4 مايو هو موعد عودة التدريبات، الآن هناك اجتماع جديد، أعتقد أنه سيكون من الصعب لعب دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس.".

الجدير بالذكر أن الدوري الفرنسي قد انضم إلى الدوري الهولندي والبلجيكي ضمن الدوريات الأوروبية التي أُعلِن عن إلغائها، بينما تم تأجيل عودة الدوري الألماني التي كانت متوقعة في 9 مايو إلى أجل غير مسمى بُناء على قرار الحكومة الألمانية.