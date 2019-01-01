أجويرو: مواجهة ليفربول هامة لكنها لن تحسم البريميرليج

المهاجم الأرجنتيني يؤمن بصعوبة المنافسة على اللقب هذا الموسم ويتوقع استمرارها حتى الجولات الأخيرة

يرى سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ستستمر حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

سيتي حامل لقب البريميرليج خسر صدارة المسابقة بالأسابيع الماضية، بعد 3 هزائم أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس وتشيلسي.

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ليفربول المستفيد من سقوط سيتي، يحل ضيفاً على ملعب الإتحاد بعد غد الخميس، في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين.

وقال أجويرو عن هذه المواجهة:"إنها مباراة كبيرة لكلا الفريقين، المواجهات المباشرة بين الفرق المتنافسة تعتبر أحد العوامل الحاسمة للبطولات ولكنه ليس العامل الوحيد".

لوفرين نشر هذه الصورة على حسابه الخاص بـ إنستاجرام وهي لمحادثة بينه وبين @MoSalah 📱



ظاهر الأمر أن صلاح يهنئه بالعام الجديد ولكن اتضح أن وراء هذه الرسالة رغبة من مو لمعرفة موعد التدريبات 😅



لدينا ملاحظة بسيطة فقط يا @MoSalah

Because وليست Becouse 🙌



( 📸 : IG\dejanlovren06) pic.twitter.com/6b3wzQArVt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وأضاف:"ديسمبر لم يمر بالطريقة التي أردناها، حيث خسرنا العديد من النقاط، لذلك مباراة ليفربول قمة في الأهمية لنا".

وتابع:"لازلنا في شهر يناير وهناك العديد من المباريات القادمة، كما أن المنافسة بين 3 أو أربع فرق، ليس فقط مانشستر سيتي وليفربول".

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واستكمل:"تكرار ما قمنا به العام الماضي ليس سهلاً والمهمة صعبة جداً أمامنا للحفاظ على اللقب وأتوقع استمرار المنافسة حتى الجولات الأخيرة"

جدير بالذكر أن سيتي الحاصل على البريميرليج الموسم الماضي بـ100 نقطة، يحتل حالياً المركز الثاني بـ48 نقطة، مقابل 54 لليفربول المتصدر.