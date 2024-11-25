"فارق الـ8 نقاط غير مهم".. أجويرو يحذر ليفربول من سيناريو "الدوري الإعجازي"!

ماذا قال أسطورة السيتي؟

قلل سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق من أهمية "فارق الثماني نقاط" الذي يفصل بين فريقه وليفربول (متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز).

ويقدم ليفربول مستويات هائلة هذا الموسم، حيث يعتلي صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه (السيتي)، الذي خسر آخر 5 مباريات في جميع المسابقات (لأول مرة في حقبة بيب جوارديولا).

وقال أجوير، في تصريح لموقع "Stake.com": "المحللون دائمًا سريعون في الحكم على السباق، وردي دائمًا هو نفسه: الأمر لا ينتهي حتى ينتهي".

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وأضاف: "قد يكون الفارق الحالي في النقاط غير مهم بنهاية الموسم، لقد رأينا ذلك يحدث كثيرًا، في موسم 2011-12 كنا خلف مانشستر يونايتد بثماني نقاط، وأخذنا ذلك الكأس (بسيناريو إعجازي في الجولة الأخيرة)".

وختم: "بالطبع، الفوز على ليفربول سيساعد بالتأكيد، لكن ليس من الحكمة إصدار مثل هذه التصريحات الشاملة عندما لا يزال هناك وقت طويل للبطولة".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة صعبة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل، على أمل وقف نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز (3 خسائر متتالية).