أجويرو: القدر منحني لقب الهداف التاريخي لمانشستر سيتي

أجويرو يحكي كيف أصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي

سجل سيرخيو أجويرو الهدف رقم 177 له بقميص مانشستر سيتي ليصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي، كان ذلك في نوفمبر 2017.

وجاء ذلك خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي، ليحطم الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم إريك بروكس والذي صمد 79 عامًا.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة والستين، في لقطة استفاد فيها من انحراف زميله ليروي ساني، ليجد الكرة أمامه ويضعها في الشباك.

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وحول ذلك، قدم أجويرو تعليقًا ضيفًا على المباراة في إعادة عرض على موقع مانشستر سيتي الرسمي، وتحدث إلى الجماهير عن كيفية كتابة اسمه كهداف تاريخي للنادي.

وقال: "كنت أعلم أنه بتسجيل هدف واحد سأصبح هداف النادي على مر العصور، كان الجو رائعًا يومها وكان ذلك ما أفكر فيه حين بدأت المباراة"

وأضاف: "مشجعو نابولي كانوا يضغطون بشدة وصنع هذا أجواء حماسية لا توصف، ولكن في نفس الوقت جعل المباراة أصعب بكثير وهذا ما كان واضحًا"

وتابع: "لم أكن أعلم أنني سأسجل هدفًا من هذه الفرصة حيث كانت بعيدة عني، ولكنني حاولت حتى حصلت عليها ولم أجد مفرًا من وضعها في الشباك"

وأردف: "اقترب نابولي من تسجيل هدف ثالث لكن إيدرسون أنقذه ثم سجلنا في الهجوم المعاكس، عاد ساني ليحصل على الكرة ولكنه سقط، لأضع الكرة في الزاوية الأرضية وأنطلق احتفالًا بالهدف"

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يذكر أن سيرخيو أجويرو يعد هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، وهو اللاعب الذي مثل النادي لنحو 10 سنوات حقق خلالها الكثير من الألقاب، والتي كان أبرزها بالطبع الفوز بالبريميرليج 4 مرات.