أتليتكو مدريد يضم رسميًا نجم الأرجنتين في كوبا أمريكا

أعلن نادي أتليتكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني رودريجو دي باول قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي.

بطل الدوري الإسباني يعلن صفقته الجديدة

أعلن اتليتكو مدريد، اليوم الإثنين، رسميًا تعاقده مع روديجو دي باول متوسط ميدان فريق أودينيزي الإيطالي.

توصل الفريقان لاتفاق بعد اجتياز رودريجو، 27 سنة، للفحوصات الطبية. ووقع الدولي الأرجنتيني عقدًا مدته خمس سنوات.

ولم يعلن أتليتكو عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحافية سابقة كانت قد قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو، كما قيل أن اللاعب قد وقع بالفعل قبل كوبا أمريكا وانتظر الطرفان بعد نهاية البطولة للإعلان عن الصفقة.

من دي باول لاعب وسط أتليتكو الجديد؟

يعد رودريجو دي باول واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في الفترة الأخيرة؛ فقد برهن اللاعب على أهميته وجودته خلال بطولة كوبا أمريكا التي توجت بها بلاده بداية الأسبوع الحالي بعد التغلب على البرازيل على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ولعب دي باول من قبل في إسبانيا مع فالنسيا الذي ظهر بقميصه في موسمين.

وقدم لاعب الوسط الأرجنتيني مستوى متميز مع أودينيزي منذ انتقاله للعب في الفريق في 2016؛ دي بول سجل 36 هدفًا وصنع 34 آخرين خلال 184 مباراة مع الفريق الإيطالي.

ما أول كلمات دي بول بقميص أتليتكو؟

عبر الدولي الأرجنتيني عن سعادته بالانتقال إلى أتليتكو وقال: "سعيد للغاية بالانتقال إلى بطل الدوري الإسباني".

وتابع رودريجو " قلق من المسؤولية التي سأتحملها؛ فهي خطوة كبيرة في مشواري في كرة القدم خاصة بعد فوزي بكوبا أمريكا".

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