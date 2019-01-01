أتلتيكو مدريد يدخل سباق التعاقد مع خاميس رودريجيز

أتلتيكو مدريد مهتم بالحصول على خدمات النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود اهتمام من قبل نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي العاصمي دخل فجأة على خط المفاوضات من أجل الحصول على خدمات نجم ريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد فقد خدمات عدد كبير من نجومه في هذا الصيف من ضمنهم أنطوان جريزمان ورودري، مما يعني أنه يسعى بكل قوة لدعم نفسه هذا الصيف.

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وكان خاميس رودريجيز قريبًا من الانضمام لصفوف فريق نابولي الإيطالي في الأيام الأخيرة، لكن المفاوضات متوقفه ولا تشهد تقدمًا منذ فترة.

وكان نادي بايرن ميونخ الذي أمضى به رودريجيز آخر موسمين لديه فرصة التوقيع مع رودريجيز بشكل نهائي خلال هذا الصيف، لكنه قرر ألا يفعل ذلك البند في عقد الإعارة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يسعى للحصول على أكبر استفادة مادية من رحيل رودريجيز هذا الصيف، لتعويض الأموال التي يصرفها على صفقاته الخاصة بالموسم الجديد.

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هنري❤️

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩