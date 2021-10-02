أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وذلك في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

أتلتيكو مدريد 2 ×0 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



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بطاقة صفراء لكوكي بعد تدخل قوي على فاتي

75' عرررضية من سيرجي روبيرتو ولكن خيمينيز يشتت الكرة لضربة ركنية

73' مرتدة خطيرة لأتلتيكو مدريد يقودها جريزمان ولكن تمريرته إلى كوريا تطول وتخرج لرمية تماس

تبديلين لأتلتيكو مدريد بخروج فيلكس وسواريز ودخول كوريا وجريزمان

68' خطأ لبرشلونة من على حدود منطقة الجزاء

65' تسديدة من جواو فيلكس ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

تبديل ثاني لبرشلونة بخروج كوتينهو ودخول فاتي

59' أوووووووووووووووووه كوتينهو يهدر فرصة لا تضيع! البرازيلي كانت لديه فرصة لتقليص الفارق من مرتدة خطيرررة ولكن أوبلاك يتصدى ببراعة لتسديدته

54' برشلونة يحاول السيطرة والاستحواذ من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق وأتلتيكو مدريد يعتمد على المرتدات

تبديل بخروج نيكولاس جونزاليس ونزول سيرجي روبيرتو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد على برشلونة بهدفين نظيفين

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لويس سواريز يحرز الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد بعد تمريرة جميلة من ليمار، وإنهاء أكثر من رائع وبكل هدوء من البوستليرو

42' خطأ على كاراسكو بعد أن اعترض الكرة بيده

36' عررررضية خطيررررة من ديباي ولكن الكرة تمر من أمام دي يونج

30' عرررضية خطيرة من الجهة اليسرى، ولكن الكرة تمر من أمام دي يونج

28' أووووووووووووووووووووه سواريز يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، تسديدة الأوروجوياني تمر بجوار القائم

27' أووووووووووه خطيرررررررة من كوتينهو، تسديدة على الطائر من اللاعب البرازيلي ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

23' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليمار يحرز الهدف الأول بعد تسديدة قووية ورائعة على يسار تير شتيجن، بعد تمريرة من لويس سواريز

21' تمريرررة رائعة من بوسكيتس إلى كوتينهو الذي كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن أوبلاك يخرج من مرماه وينقذ الموقف

20' ضربة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد من مسافة بعيدة، كاراسكو يلعب الكرة ولكنها تعلو العارضة

16' أووووه تمريرات قصيرة متبادلة بين كاراسكو، ليمار وفيلكس، اللاعب البرتغالي يسدد بقوووووة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

15' مرور ربع ساعة على بداية المباراة بدون أي تسديدة على المرمى من الطرفين!

9' برشلونة بدأ المباراة بحماس كبير ويحاول اللعب بشراسة في مواجهة الاندفاع البدني لفريق أتلتيكو مدريد

2' تسديدة من كوتينهو من خارج منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتصدى لها

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن

ديست - بيكيه - أراوخو - مينجويزا

نيكو- بوسكيتس - دي يونج

كوتينيو- ديباي - جافي

تشكيل أتلتيكو مدريد:

قرر المدرب دييجو سيميوني اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 5-3-2

أوبلاك

كاراسكو - هيرموسو - خيمينيز - سافيتش - ماركوس يورنتي

ليمار - كوكي - دي بول

جواو فيليكس - لويس سواريز

👥 اللاعبون ال 1️⃣1️⃣ الذين وقع عليهم خيار سيميوني! 👇 pic.twitter.com/Tdv1l8gfh2 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) October 2, 2021

ويود دييجو سيميوني أن يحافظ على سجله دون هزيمة أمام النادي الكتالوني وذلك منذ خسارته في ديسمبر 2019 على نفس الملعب بهدف دون رد.

يرغب العملاق الكتالوني للفوز بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا، كما تعد هذه بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب رونالد كومان للحفاظ على منصبه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.