أتلتيكو مدريد بطلًا للدوري الإسباني في ليلة جنونية

أتلتيكو مدريد يحقق لقب الدوري الإسباني الـ 12 في تاريخه.

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز اليوم على نظيره بلد الوليد بهدفين لهدف، ليحقق لقب الدوري الإسباني الـ 12 له في تاريخه.

البداية كانت مثيرة في مباراتي القمة، حيث تقدم بلد الوليد عن طريق اللاعب أوسكار بلانو من كرة مرتدة مثالية، وضعها بسهولة على يسار يان أوبلاك في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء.

ليرد فياريال ويسجل هدف التقدم في شباك ريال مدريد في الدقيقة الـ 20 عن طريق اللاعب يريمي بينو بعد أخطاء دفاعية متكررة من رافاييل فاران.

في الدقيقة الـ 25 رفض حكم ريال مدريد وفياريال احتساب ركلة جزاء للنادي العاصمي بعد لمسة يد على أحد مدافعي الغواصات.

عاد لوكا مودريتش وحاول المرور وسدد كرة قوية لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة الـ 34 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد إيدير ميليتاو أن يسجل التعديل لريال مدريد برأسية قوية، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فياريال.

سجل كريم بنزيما في الدقيقة الـ 56 من رأسية قوية عجز الحارس عن التصدي له، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

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وفي الوقت نفسه استطاع أتلتيكو مدريد أن يعادل النتيجة بهدف أنخيل كوريا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء.

حاول بنزيما من جديد أن يعادل النتيجة لريال مدريد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 67 لكنها مرت بجوار القائم.

وبعد تلك الفرصة سجل لويس سواريز هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة نفسها بالمباراة الأخرى، بعد خطأ دفاعي كبير من نجوم بلد الوليد.

عادل كريم بنزيما النتيجة في الدقيقة الـ 88 بصناعة رودريجيو، وصنع هدف الفوز للوكا مودريتش في الدقيقة الأخيرة لكن الآوان كان قد فات، وحسم أتلتيكو مدريد اللقب لنفسه في اللقاء الآخر بفوزه.

انتهت مباراة ريال مدريد وفياريال بفوز الملكي بهدفين لهدف وانتهى لقاء بلد الوليد وأتلتيكو مدريد بفوز الروخيبلانكوس يحصل الفريق على لقب الدوري الـ 12 في تاريخهم والثاني في القرن الجديد.

وفي جانب آخر من إسبانيا حسم برشلونة لنفسه المركز الثالث بعد الفوز بهدف نظيف على إيبار، ولن ينتظر نتيجة مباراة إشبيلية الأخيرة.