أتلتيكو باراناينسي بطلاً لكوبا سود أمريكانا 2018 لأول مرة في تاريخه

بطل جديد للمسابقة التي تعادل الدوري الأوروبي في الأراضي اللاتينية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لقب كوبا سود أمريكانا 2018، بالفوز على أتلتيكو جونيور الكولومبي بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، في كولومبيا، ليكون الحسم في البرازيل، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم أصحاب الأرض أولاً عن طريق بابلو في الدقيقة 27 من عمر اللقاء بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عدل المهاجم الكولومبي المخضرم، تيوفيولو جوتيريز النتيجة لصالح أتلتيكو جونيور في الدقيقة 58.

وأهدر الضيوف أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الشوط الثاني، كادت أن تنهي الأمور لصالحهم مبكرًا.

ولجأ الفريقين إلى الشوط الإضافي، حيث فشل الضيوف في حسم اللقب، بعدما أضاع جيرلان بيريرا ركلة جزاء في الدقيقة 112، لتظل الأمور على حالها، فكان فريقه قد أضاع في لقاء الذهاب فرصة الفوز بإهدار ركلة جزاء أيضًا، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح للفريق البرازيلي، بعدما سجل أتلتيكو باراناينسي 4 ركلات مقابل 3 للضيف الكولومبي ليحقق اللقب القاري لأول مرة تاريخه.

🏆 🌪 ¡@atleticopr, campeón de la #CONMEBOLSudamericana 2018! Ganó el primer título internacional de su historia.



👏👏 Felicitaciones pic.twitter.com/hmMuMZ655d — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 13, 2018

وضمن الفريق البرازيلي مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا ليبرتادوريس، في ريكوبا سود أمريكانا 2019، وكأس سوروجا أمام بطل كأس اليابان شونان بيليمر.

وكما حجز مقعده في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس 2019، كبطل للمسابقة القارية.