طرد أتشيربي يُحافظ على رقم زانيتي التاريخي مع إنتر

رقم هائل لمدافع لاتسيو كاد أن يتواصل لولا البطاقة الحمراء أمام نابولي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم تتوقف الأخبار السيئة لدى فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو عند خسارة المباراة أمام نابولي، وتعرضه للطرد وإيقافه عن اللقاء القادم، بل كذلك لفقدانه فرصة تحطيم رقم خافيير زانيتي التاريخي في إيطاليا.

وتعرض أتشيربي للطرد بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال الشوط الثاني من مباراة لاتسيو أمام نابولي، والتي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد، ليُجبر على مغادرة الملعب لأول مرة منذ 148 مباراة متتالية.

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إذ لم يُغادر مدافع ميلان سابقًا الملعب لأي دقيقة خلال 148 مباراة سابقة مع فريقي ساسولو ولاتسيو، وقد بدأ هذا السجل تحديدًا منذ 18 أكتوبر 2015 وبعد أسبوعين تقريبًا من آخر مباراة غاب عنها اللاعب وكانت لساسولو ضد إمبولي وخسرها النيروفيردي بهدف نظيف.

ويحتفظ زانيتي أسطورة الإنتر بهذا الرقم القياسي كأكثر لاعب يلعب على أرض الملعب دون أن يُغادر لدقيقة واحدة، وقد صمد لـ162 مباراة ويبدو أن رقمه هذا سيصمد طويلًا.

يُذكر أن أتشيربي صاحب الـ30 عامًا قد عانى من الإصابة بمرض السرطان مرتين، ولكنه هزمه بنجاح وعاد لممارسة كرة القدم مما يزيد من عظمة إنجازه بلعب 148 مباراة كاملة متتالية دون مغادرة الملعب لثانية واحدة!