أبيدال ردًا على ميسي: يجب إصلاح ما يحدث داخل برشلونة

أبيدال يرد على تصريحات ميسي

قال المدير الرياضي لبرشلونة إيريك أبيدال إن النادي عليه اتخاذ القرارات من أجل حل المشاكل الداخلية التي حدثت بين جدرانه مؤخرًا.

وكان أبيدال قد تحدث قبل أيام عن تقصير بعض اللاعبين وتأثير ذلك على ما حدث للفريق خلال الفترة الماضية، ليرد عليه ليونيل ميسي مطالبًا بتحديد أسماء من يتحدث عنهم.

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ومساء أمس، أجرى ليونيل ميسي حوارًا مع الموندو ديبورتيفو تحدث من خلاله عن رغبته في أن يكون برشلونة منظونة ناجحة تبحث عن الفوز.

وفيما يخص ذلك، سؤل أبيدال عن تصريحات البرغوث الأرجنتيني ومدى تأثيرها على الأجواء داخل برشلونة ومسألة تجديد عقده واستمراريته مع الفريق.

وأجاب أبيدال: "إذا كان هناك شيء واحد قد عرفته مما حدث مؤخرًا هو أنني تعلمت العديد من الأشياء التي كانت مجهولة لي وفي غضون أيام قليلة"

وأضاف: "يجب إصلاح الأشياء الداخلية الموجودة في برشلونة في الوقت الحالي حتى لا نترك الأمور تتفاقم، وحتى لا تكون النتائج كارثية"

وتابع: "بريثوايت يتمتع بإمكانيات رائعة، إنه مختلف عن مجموعة اللاعبين التي نمتلكها لذلك سيمثل إضافة رائعة في الوقت الحالي، لقد تابعناه في ليجانيس وتأكدنا أنه يستحق الانضمام إلى برشلونة"

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يذكر أن الأزمة التي تشغل الجميع في برشلونة الآن هي قضية ليونيل ميسي وهل سيرحل بالفعل عن صفوف الفريق ردًا على تصرفات الإدارة أم لا.