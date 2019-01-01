أبو تريكة يوضح سلبيات النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية

عدة عوامل لم تحظ بإعجاب أبو تريكة في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، سلبيات النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: "الإقبال الجماهيري ضعيف في البطولة، باستثناء مباريات منتخب مصر، حتى في نصف النهائي الحضور الجماهيري ضعيف".

وواصل: "يجب على الاتحاد الأفريقي، البحث مع اللجنة المنظمة للبطولة والبلد المستضيفة، هذه الأمور من أجل أن تنجح البطولة على كافة الأوجه".

وأتم تصريحاته قائلاً: "في رأيي زيادة عدد المنتخبات أضر بالبطولة من الجانب الفني، بالإضافة إلى مواعيد المباريات، يجب أن تتغير هذه الأمور في النسخ القادمة".

وتُقام اليوم مباراتان، في نصف النهائي الأولى بين تونس والسنغال في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ثم الجزائر ونيجيريا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية.