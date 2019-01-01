الدوري المصري الممتاز

أبو تريكة معلقًا على التتويج بالدوري: الأهلي يبقى شامخًا

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(C)Getty Images
أبو تريكة يهنئ الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

هنأ محمد أبو تريكة النادي الأهلي وجماهيره بالتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

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وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

وعقب المباراة بادر أبو تريكة بالتهنئة عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع تويتر بمجرد إعلان الأهلي بطلًا للدوري.

وكتب أبو تريكة في تغريدته "الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي، رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخًا وبدون ضجيج، لأن ضجيجه في بطولاته ومبادئه ويبقي الأهلي فوق الجميع"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.

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