أبو تريكة: مصر أتعبت من يخلفها في تنظيم كأس الأمم الأفريقية

اللاعب المصري السابق يبدي إعجابه بتنظيم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد محمد أبو تريكة، المحلل الرياضي الحالي بتنظيم مصر، لكأس الأمم الأفريقية، مبدياً إعجابه بحفل الختام الذي شهده استاد القاهرة منذ قليل.

وشهد استاد القاهرة حفل ختام البطولة، الذي يسبق المباراة النهائية، والتي تجمع بين المنتخبين الجزائري، والسنغالي.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: "مصر نجحت بامتياز في تنظيم البطولة، تنظيم مبهر للغاية مصر أتعبت من يخلها في التنظيم، ستتعب الكاميرون بشكل كبير".

وواصل: "حفل الافتتاح والختام والقرعة، كانوا على أعلي مستوى، هناك منظومة عملت بكل جهد وإخلاص لبلدها، من أجل إخراج هذا المظهر الرائع".

وأتم تصريحاته قائلاً: "مصر لم تنجح فنياً في هذه البطولة، ولكن نجحت تنظيمياً".