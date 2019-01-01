أبو تريكة: لم تظهر أي بصمة لكارتيرون مع الأهلي

لاعب الأهلي السابق ينتقد الفرنسي باتريس كارتيرون على فترته مع الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، أنه لم يشعر بأي بصمة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

وتولى كارتيرون مهمة تدريب الأهلي لموسم ونصف، قبل أن يرحل إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال أبو تريكة في تصريحات تيلفزيونية: "لا أحب المدرب الأكاديمي للغاية، بمعنى أنه لا يُخاطر أو يبادر بالفعل بل يكون هو رد الفعل".

وتابع: "الأندية الكبيرة، يجب أن يكون لها أسلوب لعب واضح وتكون هي صاحبة الفعل وليست رد الفعل، يجب أن تجبر الخصم على ارتكاب الأخطاء وتستغلها".

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لقب السوبر الأفريقي أمامه 45 دقيقة فقط للحسم.. هل يعود الترجي أم النسور الخضر تخطف اللقب 🤔 pic.twitter.com/NVeVcblPnU — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وواصل: "نعم الظروف كانت صعبة، ولكن شكل اللعب لم يظهر بالمستوى المطلوب، لم ينجح في إدارة نهائي أفريقيا وكلفه هذا خسارة اللقب".

الجدير بالذكر أن كارتيرون، يقود الرجاء في السوبر الأفريقي، أمام الترجي التونسي على ملعب ثاني بن جاسم في العاصمة القطرية الدوحة.