أبو تريكة: الدوحة بأكملها سمعت صوتي احتفالًا بهدف "أفشة" القاتل

تريكة سعيد بالالتقاء مجددًا بالنادي الأهلي بعد غياب 4 سنوات

تحدث محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، عن شعوره بعد هدف محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأحمر، في مرمى الزمالك، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وعن قيمة البطولة بالنسبة للقلعة الحمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، سجل هدفي المارد الأحمر عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة"، وهدف الفارس الأبيض الوحيد محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تريكة قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا خالدة في الذكريات، ولقاء نهائي إفريقيا هو الأغلى في تاريخ الأهلي ومباريات القطبين".

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نجم الأهلي السابق تابع: "تلك المواجهة التاريخية، جعلت النادي الأهلي يفوز بالبطولة التاسعة بعد غياب 7 سنوات، من أجل التأهل من جديد لكأس العالم للأندية، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة".

وواصل: "بعد 4 سنوات بعيدًا عن مقر الأهلي بالجزيرة بالقاهرة، ربما منحني القدر فرصة من أجل التقرب من النادي الذي أعشقه والالتقاء باللاعبين الذين قمت بتشجيعهم".

محمد أبو تريكة أردف: "الهدف الذي سجله أفشة هو الأغلى في تاريخ النادي الأهلي، والدوحة كلها سمعت صوتي بعد هدف أفشة، وابنتي قالت لي (بتعملي ايه يا بابا)، لأن هذا شعور طبيعي لأي مشجع يعشق القلعة الحمراء".

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واستطرد قائلًا: "وجود مؤمن زكريا في الملعب، وبجواره محمود الخطيب أفضل لاعب بتاريخ الأهلي، لحظة التتويج بالبطولة، من أجمل وأسعد لحظات حياتي كمشجع للقلعة الحمراء".

واختتم أبو تريكة تصريحاته قائلًا: "البطولة لها طعم خاص، لأن النهائي كان أمام الزمالك النادي الكبير، والديربي بين الفريقين دائمًا يكون له طعم خاص، فهي بطولة قارية صعبة توج بها الأهلي، ومن أفضل اللحظات خلال عام 2020".

المباراة كانت تسير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث كان سيلعب الفريقين وقت إضافي، ولكن سجل محمد مجدي "أفشة" هدف قاتل في الدقيقة 86 أهدى به اللقب إلى النادي الأهلي.