"أبو بكر يدفع ثمن مصالحة حمد الله والنصر"

اللاعب الكاميروني يدفع ثمن انتهاء أزمة حمد الله مع نادي النصر

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول، عن تفاصيل جديدة في مسألة انتهاء أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي النصر، حيث أكد على أن من سيدفع الثمن هو الكاميروني فينسنت أبو بكر.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أخبارًا، تشير إلى أن هناك أزمة بين حمد الله وإدارة النصر، وأن اللاعب المغربي متمسك بالرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن نفى اللاعب هذه الأخبار.

وكتب الإعلامي الهشبول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن مفاجأة تتعلق بالقائمة الآسيوية لنادي النصر.

وجاء نص تغريدة الهشبول كالآتي: "حسب مصادري، حمد الله سيتواجد في القائمة الآسيوية، واستبعاد أبو بكر".

وبذلك يدفع أبو بكر ثمن انتهاء الأزمة بين حمد الله وإدارة النصر، وذلك باستبعاده من قائمة الفريق الآسيوية، التي ستشارك ببطولة دوري أبطال آسيا خلال شهر أكتوبر القادم.

وغاب حمد الله عن قائمة النصر التي لعبت مباراة الفيصلي الأخيرة، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بسبب الرؤية الفنية للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق.

الكشف عن حقيقة عرض الأهلي لضم حمدالله من النصر

النصر يستعد لمواجهة فريق تركتور سازي الإيراني، في مباراة ربع النهائي، حيث ستقام المباراة في المملكة العربية السعودية، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة باقي مباريات البطولة القارية في المملكة.