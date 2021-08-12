أبها والشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة أبها ضد الشباب في الجولة الـ الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

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أبها 0 × 0 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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4' أووووووووه هدف أبيض ملغي للشباب وبداية قوية بعد تسجيل نواف العابد الهدف الأول، ولكن الحكم يلغيه لوجود حالة تسلل.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الشباب:

التشكيل

مروان الحيدري - فواز الصقور - إيجور - حسين القحطاني - ألفريد ندياي - متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيفر بانيجا - علي مجرشي - نواف العابد - أوديون إيجالو

تشكيل أبها:

التشكيل

عبد العالي المحمدي – فهد الجميعة – أمين عطوشي – مهند القيضي – ساري عمرو – اروش ماتيتش – جهاد الزويد – سعد بقير – صالح العمري – برستيج مبونجو – ميتشل تي فريدي

وعلى الجانب الآخر الموسم الماضي كان صعبًا على أبها، ونجا من الهبوط بصعوبة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط، ويريد هذا الموسم تحسين الأوضاع وبداية السباق بنتيجة إيجابية أمام الليوث.

الشباب في الموسم الماضي، قدم مستويات جيدة وكان منافسًا على اللقب في فترات طويلة من الموسم، ويريد مواصلة ما بدأه الموسم الماضي، ويحاول الفوز باللقب الثمين هذا الموسم، بعد احتلال المركز الثاني في الدوري بالموسم المنصرم.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة أبها والشباب ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.