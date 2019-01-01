أبها عقدة النصر في أخر مواجهتين بالدوري السعودي
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يلتقي نادي النصر نظيره أبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت المقبل على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.
ويدخل النصر اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الهلال في الجولة الماضية، بينما يبحث أبها عن تكرار فوزه، كما فعلها أمام اتحاد جدة بالجولة السابقة.
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام هذه المواجهة ..
- لم يفز النصر في المباراتين اللتين لعبهما أمام أبها في دوري المحترفين السعودي (ت1 خ 1 في 2008/2009).
- فاز النصر 5 مرات في آخر 6 مباريات لعبها أمام فرق صاعدة في دوري المحترفين السعودي (خ 1)، منتصراً في كل من آخر 3 لقاءات على التوالي وبشباك نظيفة.
- يطمح النصر إلى الفوز في 3 مباريات متتالية لأول مرة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – لقد فاز في آخر مباراتين بعد فشله في الفوز في 3 مباريات متتالية قبلهما (ت 2 خ 1).
- لم يفز النصر في آخر مباراتين لعبهما كصاحب الأرض في دوري المحترفين السعودي (ت 1 خ 1) – آخر مرة حقق سلسلة أسوأ كانت في مايو 2016 (3 – ت 1 خ 2).
- شهدت مباريات النصر تسجيل أقل عدد من الأهداف هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (9 – سجل 7 تلقى 2) – لقد تلقى أهدافاً أقل من أي فريق آخر هذا الموسم.
- لم يتلق النصر أكثر من هدف واحد في أي من آخر 10 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، محافظاً على نظافة شباكه 7 مرات خلالها.
- فاز أبها مرتين خارج أرضه هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، حصيلة قياسية موسمية له في المنافسة – لم يفز في زيارتين متتاليتين في المنافسة من قبل.
- تناوبت نتائج أبها بين الفوز ثم التعادل ثم الخسارة في آخر 7 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي – فاز في الجولة الماضية أمام الاتحاد.
- لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من لاعب أبها سعد بقير عند انتهاء الجولة الثامنة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (4) – حصدت هذه الصناعات 3 من نقاط أبها الـ11 في المنافسة هذا الموسم.
- سجل عبد الرزاق حمد الله 55% من أهداف النصر في دوري المحترفين السعودي منذ أول هدف للمغربي في المنافسة في 24 سبتمبر 2018 (38\69) – لم يسجل أي لاعب آخر في الفريق أكثر من 8 أهداف خلال الفترة نفسها.