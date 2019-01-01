آل سويلم: النصر انتصر على كل المنافسين والتحكيم

رئيس مجلس إدارة نادي النصر يشيد بجهود لاعبيه عقب الفوز ببطولة الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، أن فريقه انتصر على جميع الصعوبات التي واجهته هذا الموسم، ونجح في الفوز على جميع المنافسين، بما فيهم التحكيم.

وحقق النصر بطولة الدوري، مساء أمس الخميس، بعد فوزه على حساب الباطن بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 70 وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وقال سويلم في تصريحات عقبت اللقاء: "النصر الفريق الوحيد الذي استطاع التغلب على جميع المنافسين هذا الموسم، ولولا الظلم التحكيمي كنا سنلعب أمام التعاون في نهائي الكأس".

وأكمل: "إن كانت هناك عدالة تحكيمية، لكنا قد حصلنا على اللقب منذ أربع أو خمس جولات، وكان حمد الله قد وصل إلى 50 هدفاً".

وواصل: "زيادة الأجانب كانت في مصلحة الدوري السعودي، أتمنى أن تستمر هكذا 10 سنوات أخرى، وهذا سيعود بالنفع على اللاعبين السعوديين".

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وأشار رئيس العالمي، إلى أن استمراره في الفريق من عدمه، سيتضح بعد اجتماعه مع رئاسة الهيئة العامة للرياضة.