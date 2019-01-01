آلان جيريس: مجموعة تونس الأصعب ونتمنى عودة ساسي

مدرب منتخب تونس يتحدث عن كأس أمم إفريقيا وفرجاني ساسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، على أن مجموعة فريقه بكأس أمم إفريقيا 2019 ليست سهلة، بل هي الأكثر صعوبة في البطولة.

المنتخب التونسي وقع في مجموعة ضمت كلًا من مالي وموريتانيا وأنجولا.

جيريس قال خلال تصريحات لبرنامج الدقيقة 90 المذاع على قناة الحدث اليوم: " في هذا الوقت لا نستطيع الحكم المنتخب التونسي سيبدأ مواجهاته مع مالي التي نواجهها دائمًا في الكان وأنا أعرف هذا المنتخب فهو جيد وقوي وموريتانيا التي تشارك لأول مرة في الكان هذه المؤشرات أولية فقط بعد إجراء القرعة والمباريات ستكون الفاصل".

المدرب الفرنسي تابع: "سنبذل قصارى جهدنا للصعود من هذه المجموعة القلق في غير محله، ولا نستطيع الأن أننا نقوم بأي حكم على المنافسين وكل ما أكده أن علينا تقديم كل شيء من أجل الفوز في هذه المنافسات الصعبة لأنها تجمع منتخبات قوية وسنكون جاهزين للفوز بهذه المباريات الصعب".

وواصل: "نحن لا نستطيع أن نرشح أي منتخب ليفوز بكأس الأمم الإفريقية ولا يمكن التنبؤ في كره القدم حتى نعلم أن الفرق القوية والمشهورة تأتي دائما في مقدمة المرشحين لكن دائمًا هناك مفاجآت وفرق تظهر بقوة والكلمة في النهاية تقال على أرض الميدان".

محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية:العمل على نظام بيع التذاكر ينتهي في الفترة بين 15 إلى 20 إبريل الجاري، الآن ننتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عن هذا الملف لمناقشة النظام الإلكتروني، والدول التي تشارك منتخباتها في كأس الأمم لها الأولوية بشراء التذاكر بنظام محدد. pic.twitter.com/OZqfAXrZ9v — جول مصر (@goaleg) April 19, 2019

وانتقل المدرب الفرنسي للحديث عن فرجاني ساسي لاعب وسط نسور قرطاج وفريق الزمالك، حيث قال: "ساسي جزء من الفريق مثل باقي اللاعبين أنه لاعب يتمتع بالجودة والكفاءة لعب مؤخرًا مع تونس ضد الجزائر نحن في انتظاره أن يستعيد لياقته مره أخرى".

آلان جيريس أردف: "ساسي خضع مؤخرًا لعمليه جراحية في تونس وهو الآن على ما يرام ونتمنى أن يستعيد لياقته في أقرب وقت ممكن ليشارك معنا في الكان".

فرجاني ساسي تعرض للإصابة في شظية القدم، وخضع لعملية جراحية في تونس، ليتأهل استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.