"لا يقدر على لعب 90 دقيقة" .. سلوت يصارح نجم ليفربول بالحقيقة ويعترف بحظ الريدز!

من يحرس عرين الريدز في غياب أليسون؟

أكد الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، جاهزية فريقه لمواجهة وست هام، مشيرًا إلى أن فريقه محظوظ لأن المباراة ستقام على ملعبه أمام منافس قوي.

ويحل وست هام ضيفًا على ليفربول، غدًا الأربعاء على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "مواجهة وست هام مهمة للغاية، أعرف قوة هذا المنافس وأدرك أيضًا أهمية الفوز بالكأس خصوصًا أن فريقنا حامل اللقب، ولحسن الحظ أن المباراة ستقام على أرضنا".

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وأضاف: "لا أعتقد أن كييزا قادر على لعب 90 دقيقة، لعب 25 دقيقة كحد أقصى في الشهور الخمسة الماضية. أعتقد أنه لم يشارك في أي مباريات ودية مع يوفنتوس أيضًا، لا أعتقد أنه قادر حاليًا على مجاراة المستوى الذي سنلعب به غدًا ضد فريق قوي مثل وست هام".

وتابع المدرب الهولندي: "سمعت تصريحات ألكسندر أرنولد عن علاقتنا الجيدة وأسعدتني، كانت لديهم نفس العلاقة مع يورجن. ليس من السهل أن يأتي مدرب جديد ويظل هذا الشعور، هذا مؤشر إيجابي، جميع لاعبي الفريق يحصلون على نفس الاهتمام وإذا تحسنوا، فسيتحسن الفريق أيضًا".

وواصل: "سنعتمد على كيليهير في حراسة المرمى أمام وست هام، هذا الشيء الوحيد المؤكد الآن لقد تحسن أليسون مؤخرًا، لكنه لا يستطيع اللحاق بالمباراة، نأمل أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون".

وختم سلوت: "لدينا طاقم حراسة مرمى مميز للغاية، كيليهير ظهر بشكل جيد في كافة الاختبارات التي تعرض لها وقام بعمله بشكل جيد في الأوقات التي تطلبت تدخله كما أنه يؤدي بشكل جيد في التدريبات وكذلك حارسنا الثالث ياروش أيضًا حارس قوي".