آرسنال يعود للتدريبات لأول مرة منذ توقفها بسبب كورونا

تمهيدًا لعودة البريميرليج. .لاعبو آرسنال يعودون للتدريبات بعد توقفها بسبب فيروس كورونا

عاد لاعبو آرسنال إلى التدريبات من جديد لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي والدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا.

وتستعد الأندية في الوقت الحالي للعودة إلى التدريبات الجماعية منذ أن أغلقت كل المراكز التدريبية عقب إعلان إصابة ميكيل أرتيتا وهودسون أودوي بالفيروس.

وكان آرسنال رفقة وست هام يونايتد أول الأندية التي تعود من جديد إلى التدريبات بعد نحو شهر ونصف من تدريبات فردية للاعبين في منازلهم.

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وشهد اليوم الإثنين عودة لاعبي آرسنال إلى المركز التدريبي للنادي من أجل خوض بعض التمرينات الجماعية لأول مرة منذ إغلاق المركز منتصف مارس الماضي.

وطبقًا لمصادر صحفية إنجليزية، فإن لاعبي آرسنال خاضوا التدريبات صباح اليوم بشكل فردي وذلك من أجل استعادة المستويات البدنية كخطوة تمهيدية من أجل استئناف منافسات البريميرليج.

وأعلن آرسنال فى وقت سابق أنه سيطبق إجراءات السلامة ويلتزم بتعليمات الوقاية فى التدريبات التى يشارك فيها لاعبوه، وذلك من خلال تقسيمهم إلى 10 مجموعات وعدم السماح بوجود أكثر من 5 لاعبين فى المران الواحد.

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يذكر أن هناك العديد من السيناريوهات التي يحاول القائمون على كرة القدم الإنجليزية من خلالها تأمين استكمال الموسم الحالي من البريميرليج.

