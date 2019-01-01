نيلسون "المعار من آرسنال" يُحطم رقم فيرمينو مع هوفنهايم

موسم جيد للاعب المعار من آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح ريس نيلسون في العودة للتسجيل بعد توقف دام لـ11 مباراة متتالية مع فريقه هوفنهايم، ذلك حين سجل أمام هرتا برلين لحساب الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

وفاز هوفنهايم على هرتا برلين بهدفين دون رد، أحرز نيلسون المعار من آرسنال الهدف الثاني منهما، وهو الأول له منذ هدفه ضد أوجسبورج في نوفمبر الماضي.

وبهذا الهدف، حطم نيلسون رقم فيرمينو نجم ليفربول الحالي مع هوفنهايم عام 2012، إذ أصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لسبعة أهداف في البوندسليجا.

بايرن ميونخ يستعيد الصدارة بانتصار "ثأري ممتع" أمام دوسلدورف

ونجح فيرمينو في إحراز هدفه السابع مع هوفنهايم وهو في عامه الـ19 و350 يومًا، فيما سجل نيلسون اليوم هدفه السابع ولم يتجاوز الـ19 عامًا و125 يومًا.

ويلعب نيلسون موسمه الأول في البوندسليجا بعد إعارته من آرسنال الصيف الماضي، وقد سجل أهدافه الـ7 وصنع آخر خلال 19 مباراة، ولعب 5 مباريات في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس ألمانيا لكن دون أن يسجل.