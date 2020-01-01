أخبار برشلونة: انتهت مطاردة لاوتارو والبايرن يشعر بالخيانة!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020:

برشلونة ينهي مطاردة لاوتارو

أنهى برشلونة سعيه وراء مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز - بحسب كالتشيو ميركاتو.

رفض النيرازوري التزحزح عن 80 مليون يورو (73 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) طلبوا سعر الأرجنتيني، الذي لا يستطيع العمالقة الإسبان دفعه في الوقت الحالي.

كان لاوتارو حريصًا على لم شمله مع مواطنه ليونيل ميسي في الكامب نو، لكنه قبل قرار برشلونة النهائي وهو الآن يركز بشكل كامل على وجود موسم قوي في الإنتر 2020-21.

برشلونة في حاجة إلى مهاجم

أقر رونالد كومان مدرب برشلونة بأنه يأمل في التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل لويس سواريز لكنه اعترف أيضا أنه يمكن أن يعمل بدون مهاجم إذا لزم الأمر.

وقال كومان يوم الأحد بعد فوزه 4-0 على فياريال : "من الجيد دائمًا أن يكون لديك مهاجم آخر لوجود خطة أخرى ، صحيح أنه يمكننا اللعب بدون مهاجم ، لقد عملنا على كيفية تبادل المراكز والتعمق في الهجوم ، لكن من المهم أن يكون لدينا احتمالات أخرى".

برشلونة مستمر في مفاوضات ديباي

برشلونة يضغط لاستكمال توقيع ممفيس ديباي، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

بعد رحيل لويس سواريز، الكامب نو بحاجة إلى مهاجم، حيث يسعى رونالد كومان بشدة لجعل ديباي مهاجمًا بعد العمل معه كمدرب لهولندا.

برشلونة غير قادر على إبرام صفقة مع لوتارو مارتينيز، حيث لا يزال تقييم إنتر مرتفعًا للغاية، لكن صفقة ديباي 30.7 مليون يورو (28 مليون جنيه إسترليني / 35.7 مليون دولار) يُنظر إليها على أنها أكثر قابلية للتنفيذ.

البايرن يشعر بالخيانة بسبب انتقال ديست لبرشلونة

يشعر بايرن ميونخ "بالخيانة" من قبل أياكس مع استعداد سيرجينو ديست للتعاقد مع برشلونة ، حسب صحيفة سبورت.

يعتقد عمالقة البوندسليجا أنهم كانوا على استعداد لدفع المزيد مقابل اللاعب، وأن أياكس استخدم "حيلًا قذرة" لضمان انتقال ديست إلى الكامب نو بدلاً من ذلك.

ميلان قد يخطف مدافع الدوري الإنجليزي قبل برشلونة

تواصل ميلان مع نورويتش سيتي بشأن توافر ماكس آرون - كما ذكرت ديلي ميل.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 20 عامًا هو هدف لبرشلونة ، ويريد معرفة ما إذا كان الانتقال إلى كامب نو سيؤتي ثماره قبل التفكير في أي عروض أخرى.

ميلان مستعد للانقضاض إذا لم ينتقل آرونز إلى إسبانيا، لكنه أيضًا يجري محادثات للتعاقد مع سيرج أورير من توتنهام.