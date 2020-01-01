PSG補時逆轉阿特蘭大 會長：尼馬、麥巴比永遠不會離隊！

歐聯8強，PSG在落後1球下，補時階段馬昆奴斯哥利亞和祖普莫亭各建一功，以2：1神奇反勝阿特蘭大，自1995年來首次晉身歐聯4強。會長Nasser Al-Khelaifi賽後難掩自豪，並揚言尼馬和麥巴比兩大主力會留效到掛靴。

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今仗雖然兩人都冇入波，但尼馬製造了不少機會，而因傷先列後備、60分鐘上陣的麥巴比也落力拼博，造就祖普莫亭建功，助球隊逃出近年歐聯8強止步的宿命。會長賽後表示：「人人都說PSG未準備好挑戰歐聯，但我們一班出色球員展示出強大心理質素。我們目標遠大，但今日不想決賽，集中於4強。能夠調整心態是很重要的。你們傳媒也是，人人都質疑PSG。歐聯，我們需要這場勝仗去更進一步。尼馬和麥巴比是世上最佳球員，但整隊都有好表現。尼馬真是十分出色，近幾個月他改變了球隊。他們二人都會留下來，永遠不會離開！」(Goal.com)