French Connection：巴神歸位！壞孩子馬賽復甦

經過在尼斯不太理想的開季，巴洛迪利在新東家馬賽漸入佳境。

這位1月時以自由身加盟的28歲鋒將，合約到今季結束屆滿，他至今花了323分鐘為新東家攻入4球，令他成為球隊中僅次於泰奧雲的其中一位聯賽入球最多球員。

有球迷開始猜想如果巴神可以長期留效，對球隊有何影響；亦曾有聲音質疑這位過往被稱為「壞孩子」的球員。教頭盧迪加西亞上月說過：「巴洛迪利需要感到被愛。」



巴神也曾表示：「我之前隨尼斯來馬賽，已經喜愛這裡的球迷。我希望隨著時間，跟球迷們的關係會愈來愈好。」當2月中球隊2：0擊敗艾米恩斯一仗，巴神離場時，現場50000名球迷站立致敬。他之後對聖伊天入靚波也為球迷津津樂道。對家教頭亦大讚巴洛迪利：「他體格上的力量令我們失了第一球，他承擔壓力，引領球隊，讓我想起伊巴謙莫域，他的入球更有伊巴風範。巴神為馬賽帶回球迷，還有信心，很多隊友也提升水準。」

馬賽周日就會主場迎戰尼斯，巴洛迪利能否倒戈證明身價，令球迷拭目以待。(Goal.com)