「C朗2006年同意離曼聯過華倫」

華倫西亞前體育總監卡邦尼透露，C朗拿度2006年時曾同意轉會到「蝙蝠軍團」，但最終沒有成事。

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當時踢曼聯的葡萄牙球星C朗，在德國世界盃8強對英格蘭，疑似涉及有份令球會隊友朗尼被逐，令他回到英格蘭後犯不少球迷憎。C朗不認為自己有錯，2006年7月他說過：「我想我應該離開曼聯了。情況不容許我繼續踢下去，兩、三日內我會作出決定。我常說希望過西班牙踢波，即使我沒有害過任何人，在曼聯也沒有人支持我。」西甲的華倫西亞也出手，卡邦尼回想當時華倫受惠於經濟、社會和體育的增長，找到金錢上的資源，跟C朗的贊助商Nike和可口可樂都有所安排。卡邦尼續說：「後來C朗跟曼聯有不和，2006-07華倫也受惠於『增長』，我獲首肯去簽他。當時文迪斯（Jorge Mendes）簽了合約，C朗、經紀人和我這邊也沒所缺。然而，那單交易最後沒成事。」該葡萄牙球星最終在曼聯留多3年，2009年轉會到皇家馬德里。(Goal.com)