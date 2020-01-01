點解球迷對住C朗唱「美斯、美斯」？

球迷為了影響敵對球員表現，不時發揮創意。而「對付」美斯「宿敵」C朗拿度，球迷亦自有一套。

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美斯和C朗拿度雖然在各自效力巴塞和皇馬期間鬥得精彩，私下也不算十分熟，但整體並無芥蒂。C朗曾在一個歐聯活動上提出二人或者應該吃頓晚飯，美斯回應二人因未做過隊友，因此不是朋友，但常在頒獎禮碰頭，對彼此絕對沒問題；只是不知道大家各有各忙下是否真的能聚餐。



既然兩大球王並無芥蒂，為何球迷仍會向C朗大唱「美斯、美斯」？簡單而言，其實是想刺激C朗，影響他的表現。甚至在C朗代表葡萄牙出戰國際賽時，球迷亦有用上這招。例子有葡萄牙在歐國盃2012年外圍賽對波斯尼亞、歐國盃2012對丹麥、歐國盃2016外圍賽對阿爾巴尼亞、歐國盃2020外圍賽對盧森堡等。



即使C朗不再在西甲，已轉戰意甲效力祖雲達斯，但球迷有時仍會繼續用這招「招呼」他，譬如拉素球迷在2019年就試過。而該前鋒有時會在入波後掩著耳朵或示意那些人肅靜作回應。(Goal.com)