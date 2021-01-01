麥斯古斯透露同紅軍擦肩而過：唔嬲高普

前德國國腳麥斯古斯透露2019年時差點可以加盟利物浦，但隨著「紅軍」前鋒奧歷治在歐洲舞台爆發，主帥高普改變主意，最終麥斯古斯錯過成為「紅軍」的機會。

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現效力柏林聯的麥斯古斯當時是雲達不來梅球員，2018-19的亮眼表現吸引到利物浦興趣。然而，「紅軍」前鋒奧歷治在歐聯大爆發，包括4強逆轉巴塞入兩球，還有決賽對熱刺的入第2球；大家普遍認為這表現讓奧歷治獲得留在利物浦的機會。未能成功轉會利物浦的麥斯古斯對《Spieltagssiegerbesieger – Der Kickbase Podcast》透露：「在我看來，差不多成事了。利物浦其實想放棄兩個前鋒，然後其中一個在歐聯4強和決賽入波，那機會就沒了。是失望的。」不過，麥斯古斯強調沒有生高普的氣，並指現在仍不時會傳度假相片給對方。(Goal.com)