高普邀請安察洛堤做鄰居

利物浦與同市宿敵愛華頓將在足總盃交手，領隊高普承認會輪換出戰球員，但強調會為勝利而戰，另外他亦笑說安察洛堤可以做他的鄰居。

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利物浦在這場第三圈賽事主場出擊，愛華頓則力求在1999年以來首次作客擊敗對手。兩軍在12月初曾在英超交手，當時利物浦以5：2大勝，之後時任領隊馬高施華便被解僱，換來意大利名帥安察洛堤執教，並在近3場比賽取得2場勝利。

在賽前記者會前，被問及與上一次交手有何不同之處時，高普表示：「氣氛。明顯當時的士氣在我們一方，另一隊就處於低谷，現在顯然不同。當時圍繞馬高施華的問題大概已有三、四星期，那絕對不是好事，不過現在愛華頓與數周前是完全不同的狀況，所以我們不會與上一仗去比較。」

利物浦在新年過後保持強勢，但面對多條戰線，足總盃或成為後備兵表演的舞台，高普強調無論對手是否愛華頓，都不會影響他排陣的計劃。另外，高普亦視對方主帥安察洛堤為朋友，更開玩笑他邀請他做鄰居：「我們沒太多私下見面，多數是在比賽或是以領隊身份的會面。我有在想是否可以邀請愛華頓領隊來我的派對？如果我與他拍了這樣的合照，不知世人會怎樣看！當然我們互相專重，不會帶來這方面的煩惱，只會力求在球場上為對方帶來麻煩。我不清楚他住在哪裡，但我旁邊的屋未有人住，如果他來的話將會十分有趣！」（Goal.com）