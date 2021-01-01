馬甸尼證實當拿隆馬自由身離A米：我們在此分道揚鑣

AC米蘭技術總監馬甸尼證實，22歲門將基安盧基當拿隆馬合約6月30日屆滿後，今夏會以自由身離隊。

NXGN 2021: 足球神童最佳50人

當拿隆馬16歲首次為A米披甲，之後6年奠定自己世界上最佳年青門將之一。馬甸尼對AC米蘭Twitch頻道表示：「他是一個主將、領袖，有時是隊長。一個專業球員必須準備好可能要他投，現在要在一支球隊效力整個職業生涯愈來愈難了。我們必須感謝為A米貢獻的人，就如當拿隆馬一樣。我們在此分道揚鑣，我只能祝福他。」預料A米相中了里爾25歲法國國腳邁治蘭作當拿隆馬頂替人選，據報他已在米蘭準備接受體測，轉會交易將在日內公布，據悉轉會費達1500萬歐元。至於身為意大利國腳的當拿隆馬，早已展示自己實力，也不愁出路，據報車路士、熱刺和祖雲達斯，甚至巴塞隆拿都對他感興趣。(Goal.com)