香港成立職業足球員協會 7月舉辦慈善賽籌款

足總董事陳志康今年推動成立香港職業足球員協會，希望推動球圈發展。為了籌募資金幫助有需要人士，協會將在7月17日及18日舉辦「全民足球挑戰賽」，為協會籌款之餘，兼且容許全港市民參賽，拉近球圈與市民距離。

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陳志康表示，香港職業足球員協會並非隸屬足總的機構，而是球圈中人自發成立，目標是保障及改善香港球員權利，推動業界發展。協會由陳志康及球賽推廣公司Pro Event主席金偉明擔任聯合召集人，首先舉辦賽事籌款及與民同樂，然後再整理架構長遠發展。

今次全民足球挑戰賽計劃目標是籌得250港萬元，包括賽事報名費籌款、拍賣國際知名球星簽名球衣及向商界尋找贊助，所得款項全數撥入慈善機構香港國際社會服務社的「足球員抗疫基金」，讓受疫情影響的註冊職業球員可以申請資助。

全民足球挑戰賽兩次賽事，將分為7月17日及18日兩日活動，分為5人賽及7人賽，歡迎各界市民組隊參加。(Goal.com)

「全民足球挑戰賽」資料

賽事日期 : 2021年7月17日至18日 (星期六、日)

比賽地點 : 維多利亞公園、摩士公園、寶翠公園及賽馬會香港足球總會足球訓練中心

隊伍人數: 維園及足球訓練中心為7人賽（每隊14人），摩士公園及寶翠公園是6人賽（每隊10人）

比賽時間: 每場二十分鐘，無中場休息，不設越位及無限換人

比賽制度: 每組別均會有各自分組賽和淘汰賽，以三至四隊進行單循環比賽，前兩名隊伍都可獲資格晉級淘汰賽。

參賽報名: https://www.klook.com/zh-HK/activity/58347-football-all-in-challenge-hong-kong-2021/ (截止日期為7月11日 23:59 香港時間)

其他查詢: https://www.pfahk.com