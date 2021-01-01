韋拿杜姆告別利物浦：我強忍眼淚

今夏將約滿利物浦的韋拿杜姆，為球隊在2：0擊敗水晶宮一仗中最後一次上陣，將為5年的「紅軍」生涯畫上句號。

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韋拿杜姆77分鐘時被占士米拿入替，獲現場致意。他助球隊拿下3分，鎖定明年歐聯資格。這位荷蘭國腳賽後對《天空體育》真情流露：「我現正強忍淚水，5年來利物浦的人向我展示愛。我會想念他們的，你知道嗎？我希望為球會踢很多年，但可惜事情有變，我需要展開新旅程。我早就知道自己加盟了一個大球會，還記得坐在起居室時，領隊跟我說我們會贏錦標。我很開心事情發展順利，如果沒有錦標地離隊，會是很痛苦的。」韋拿杜姆亦感謝球迷高唱他的名字，每周見證他為球會付出所有，並表明會會掛念球迷。利物浦季尾反彈，最後10場由第8位升上第3，鎖定歐聯資格。韋拿杜姆表示：「通常你也希望離隊前贏到甚麼，可惜今季沒有，但我也很開心球會鎖定了歐聯資格。我沒有跟任何一方簽合約，大家都知道足球世界一切都可發生。現在情況是，7月1日我就不再是利物浦球員，再看看接下來兩周會發生甚麼，休息一下我就會過國家隊。我會審視一下背後情況，球迷也值得知道。」(Goal.com)