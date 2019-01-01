韋拿杜姆難忘歐聯勝利 爆高普不停傳影片慶祝

荷蘭中場韋拿杜姆表示，利物浦贏得歐聯對他來說是改變了人生的一件事，又形容勝利的感覺令人上癮。

隊友遭惡意踢傷 VVD躁晒要攞番公道

韋拿杜姆放暑假的時候遊歷世界各地，遇上很多與他談論贏得歐聯那一夜的人，他說：「與去年相比有很大分別，每一日都有人來分享對我們奪冠的感受。」

高普在上周曾經指出，需要忘記過去的成功，繼續保持對成功的飢渴感，為來季做好準備，不過韋拿杜姆就「踢爆」這個利物浦主帥對歐聯的成功同樣難忘：「他這夏天不斷傳來影片！由在基輔落敗開始，看著我們由那裏開始的成長，令人回味。現在我們知道了勝利的滋味，與整個城市的人一起慶祝，我們不止是為了自己，更令到很多人都感到快樂，相信這是最令球員沉醉之處。」

「成為歐聯冠軍成員，改變了生活。有好一些偉大的球員，都未曾贏過這冠軍，所以相當特別。人們不會說錯失英超有多失望，他們更想說關於歐聯，不過我們全部都想贏！」

韋拿杜姆形容，爭奪英超最重要的是穩定性，而曼城正正連續兩季都保持極高水準，因此對利物浦來說會是個艱鉅的任務，不過他強調球隊「有能力做到」。除此之外，他又力撐一眾利物浦隊員力足問鼎金球獎，他說：「雲迪積克值得成為熱門，不過我認為文尼及艾利臣同樣有機會！結果很難說，不過他們三個都值得擁有。」（Goal.com）