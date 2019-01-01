雲尼斯奧斯首度入選巴西國家隊
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雲尼斯奧斯今季轉投皇馬愈踢愈好，被譽為巴西的新力量，因此獲得首頂國家隊喼帽。除他之外，右閘丹尼爾亦自去年世盃後再度入選國家隊，而韋斯咸的中場菲臘安達臣亦獲重召。
Vinicius Junior has earned his first #Brasil call up— Brasil Global Tour (@BGT_ENG) February 28, 2019
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相反，馬些路、韋利安及杜拉格斯哥斯達等舊將，則聯同受傷的尼馬齊齊落選。巴西為備戰2022年世盃定下3個階段，將完成首階段的他們會在3月23日先對巴拿馬，3日後再鬥捷克。(Goal.com)
Porto, we're coming!— Brasil Global Tour (@BGT_ENG) February 27, 2019
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March 23, 2019
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