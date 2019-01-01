​鑄造利物浦傳奇 VVD成全球最佳的輝煌之路

利物浦中堅華基爾雲迪積克，成Goal50男子組得獎人，當然要為他做一個專訪。他今天告訴我們其成長之路，並認為自己仍可進步。

「或者是時候由一名中堅得獎。」他知道這是特別的情況，一名中堅可以擊敗C朗和美斯、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼和基利安麥巴比。他在晏菲路取過獎項，他是首個利物浦球員得獎，亦是首名後衛、第2個英超及第2個荷蘭球員獲獎。「能壓倒這麼多偉大球員得獎，我覺得很驕傲。」今年VVD已習慣得獎，他是英格蘭球員先生、歐洲最佳球員，而且亦是本屆金球獎大熱得獎人選。「或者現在我也不知道，自己的成就是如何大。一切來得太快，我只能盡量吸收，但有朝一日我必定會明瞭。」





VVD首先由格羅寧根加盟些路迪，當時將他帶到蘇超的領隊連儂，就認為他是世界最佳球員。2015年，VVD的表現惹來歐洲注視，但真正來到的不是富豪球會，而是修咸頓。「去英超踢球一直是我心願。那就是個對的時候，修咸頓亦是一個對的球會。當時修咸頓由朗奴高文執教，我在那裡學到很多，令我於各方面有大幅進步。」朗奴高文如何看VVD？從朗奴高文給他的花名就知道：皇帝。

VVD於修咸頓愈踢愈好，17年夏天就吸引了利物浦、阿仙奴、曼城及車路士等大會注意。最終利物浦成為幸運兒，以7500萬鎊將他帶到晏菲路，讓他成為全球最高身價後衛。



「為何選利物浦，我好大程度上是靠我的直覺。他們有好領隊、好球員、踢法亦非常適合我；加上球迷、球會交化等因素，令我選了紅軍。幸運地於加盟2年之後，一切發展得不錯。」



這個「不錯」，實質是無懈可擊，VVD將利物浦由好球隊，變成超級勁旅，紅軍連續2屆殺入歐聯決賽，其中於上屆成為歐洲王者。「我有沒有想像得到？我沒有，但這都是由全隊的努力造成的，我只想繼續有好成績。」



奧歷治射入歐聯決賽的第2球，VVD說：「我不是在腦內重覆播放那個入球，當球證吹雞完場，我哭了，真的太開心了。球隊內有好多，老實說不是天生就是超級巨星，我們可以奪得冠軍，對世上好多現在苦苦掙扎的孩子來說，有重大的意義。」



早一年利物浦於決賽兵敗皇馬，VVD說：「我當時不想離開球場去領亞軍獎牌，真的好難受。鬥熱刺之前我回想當時的感覺，對自己說，無論如何今次也得贏。當真的贏了，就永世不會忘記該感覺。沒幾多球員可以贏歐聯冠軍，但我們做到了，利物浦的史冊中必定有我們的名字。」



對於高普，VVD道：「我和他有着特別的關係，我一直都好很感激他，將我帶到晏菲路。他就是完美，是個頂級主帥，有着清晰的計劃，而且好識管理球員，永遠都說對的話。他聯繫了球會上下職球員，成為球會成功的關鍵，我希望和一眾隊友，可以繼續取得多點獎盃。」(Goal.com)