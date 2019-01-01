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達史特根缺陣西盃決賽

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巴塞隆拿宣佈門將達史特根因膝傷未癒，將缺陣對華倫西亞的西班牙盃決賽。
迪歷特放風想去巴塞

達史特根因右邊膝傷在巴塞最後3仗西甲已未有上陣，而經過近日治理後他依然感到不舒服，球會在周三宣佈他缺陣西盃決賽。

他的倦勤意味著後備門將施利臣會在決賽披甲，雖然Goal得到消息，他將在季後離隊轉投賓菲加，現時轉會關鍵只在於巴塞要求2,500萬歐元的轉會費。

事實上施利臣在今屆西盃賽事一直是正選門將，3圈賽事只失3球，直至4強對皇家馬德里才改派達史特根上陣。(Goal.com)

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