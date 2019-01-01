達史特根缺陣西盃決賽

巴塞隆拿宣佈門將達史特根因膝傷未癒，將缺陣對華倫西亞的西班牙盃決賽。

達史特根因右邊膝傷在巴塞最後3仗西甲已未有上陣，而經過近日治理後他依然感到不舒服，球會在周三宣佈他缺陣西盃決賽。

他的倦勤意味著後備門將施利臣會在決賽披甲，雖然Goal得到消息，他將在季後離隊轉投賓菲加，現時轉會關鍵只在於巴塞要求2,500萬歐元的轉會費。

[INJURY NEWS] FC Barcelona goalkeeper Marc-André ter Stegen still has discomfort in his right knee and will continue receiving treatment during the coming weeks and, thus, has been ruled out for the Saturday's Copa del Rey final. pic.twitter.com/HpqipPSSN4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2019

事實上施利臣在今屆西盃賽事一直是正選門將，3圈賽事只失3球，直至4強對皇家馬德里才改派達史特根上陣。(Goal.com)