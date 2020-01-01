迪利阿里熱刺日子進入倒數？摩連奴：佢正在付代價

熱刺在英超新一輪作客修咸頓，迪利阿里再次沒有被領隊摩連奴挑入出戰大軍，令人質疑這位英格蘭國腳在球會的前途是否亮起紅燈。

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熱刺今季英超首戰0：1不敵愛華頓中，迪利阿里正選上陣，但半場後被換走，跟領隊摩連奴傳出不和，但後者賽後堅稱那只是純技術調動。然而，之後歐霸外圍賽對普夫迪夫火車頭，摩佬沒有將迪利阿里列入最後名單，今次對修咸頓再次沒有此子份。

摩連奴在賽前記者會被問到迪利阿里狀態是否有問題，他回答：「不是，我們的球隊有很多人，實在難以管理。我未試過，亦不想這樣，當你這裡有18個球員，再有10個於訓練場練習，很難處理。太多人了，因此我以孫興民、盧卡斯莫拉、哈利卡尼打正選，後備席上尚有施素高、拉美拿、貝雲積。同一位置上我們有太多球員了，有些人正為此付代價。」(Goal.com)



