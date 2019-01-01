足總高層：告魯夫哥迪奧拿都救唔到阿根廷

阿根廷總監文諾迪（Cesar Luis Menotti）表示，現時國家隊問題多多，即使告魯夫或哥迪奧拿這些最為優秀的教練，也無法拯救球隊。

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阿根廷過去一年問題多多，在世界盃16強止步後，教練森柏奧利黯然離去，助教史卡朗尼「坐正」後帶隊出征美洲國家盃，首兩戰只有一分，有分組賽出局的危機。

文諾迪是阿根廷在1978年首奪世界盃冠軍時的教練，他在接受訪問時直言國家隊問題多多：「今時今日，即使是告魯夫或哥迪奧拿，都無辦法改寫阿根廷國家隊的歷史。這反映了阿根廷現時面對的複雜問題，球隊選人後就這樣直接上場，當然踢來強差人意。」

他特別炮轟本地球會的領導層，批評他們拒絕與足總合作：「我們本來有訓練計劃，但那些領導層因為不同利益而阻止，令到球員和教練都無法發揮。有些球會領導層已預計阿根廷會被淘汰，他們沒有為捍衛國家隊做任何事，倚靠他們顯然是不正確的。」（Goal.com）